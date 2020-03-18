Оккупационные власти в ОРДЛО и в оккупированном Крыму скрывают реальную ситуацию о распространении коронавируса среди местного населения.

Как информирует Цензор.Нет, об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил в интервью РБК-Украина.

"Оккупационные власти скрывают реальную картину от внешнего мира и от граждан, проживающих на этих территориях. Они действуют по старой советской методике: когда бахнул Чернобыль, то тоже скрывали от людей, правду все узнали позже, что привело к тому, что многие пострадали от радиации", - сообщил он.

По словам Резникова, из разных источников, в том числе от неравнодушных граждан, которые там проживают, "мы знаем, что даже если происходит случай заболевания или смерти, они это называют "А(H1N1) свин". То есть якобы свинной грипп, но с летальным исходом".

"Мы не знаем какая там ситуация с эпидемией на самом деле, но есть факт перекрытия границы между ОРДО и ОРЛО. Они сами понимают, что нужно закрываться даже между собой, вопрос: вовремя ли", - добавил он.