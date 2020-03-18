Україна відмовилася від великої приватизації на період кризи

13:21 30.03.2020   Украина

В Україні не виставлятимуть на продаж обєкти великої приватизації, поки ситуація на світових фінансових ринках не покращиться.

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, передає Громадське.

«В умовах світової економічної турбулентності, спричиненою епідемією COVID-19, наразі приймаємо рішення утриматися від виставлення на приватизаційні аукціони об’єкти великої приватизації та державні підприємства до стабілізації ситуації на фінансових ринках», — заявив він.

Сенниченко додав, що підготовка великих державних компаній до приватизації продовжиться попри кризу та коронавірус: проводитимуться аудити, розробка маркетингових матеріалів для того, аби виставити державні підприємства на приватизацію одразу після завершення кризи.

Від малої приватизації держава на період кризи не відмовляється. В межах малої приватизації продають переважно різноманітні об’єкти та споруди, зокрема лазні, гаражі, занедбані будівлі, недобудовані споруди тощо.

«Як показує досвід попередніх кризових ситуацій, зокрема глобальної світової кризи 2008 та спаду економічної активності в Україні у 2014 році, українці, малий та середній бізнес охоче інвестують в об’єкти нерухомості. Мовою економічної теорії — приватизація це перетворення непродуктивних активів на продуктивні», — додав Сенниченко.

Раніше Сенниченко заявляв, що проведення приватизації не зупинятимуть, не зважаючи на карантин.

Від початку 2020 року Україна збільшила доходи від приватизації державних підприємств та майна у 6,3 раза у порівнянні з доходами за аналогічний період 2019 року.

Напередодні відбувся продаж державного підприємства «Київпассервіс», яке керує центральним автовокзалом столиці. Його продали за 230,9 мільйона гривень.

3 березня на приватизацію відправили 431 державне підприємство, серед яких Артемсіль (державний монополіст з виробництва солі в Україні). Загалом на приватизацію уряд передав близько 1000 держкомпаній.



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