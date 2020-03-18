Станом на ранок в Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусного захворювання COVID-19, з них 11 летальних, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За даними ЦГЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки», – йдеться в заяві МОЗ, передає Радіо Свобода.

Увечері 29 березня було відомо про 475 хворих та 10 померлих.

Водночас офіційна статистика не містить даних про хворих на тимчасово окупованих територіях: у частинах Донецької та Луганської областей, а також в анексованому Криму.