МОЗ: за ніч в Україні – п’ять нових випадків COVID-19, один летальний
|13:01 30.03.2020
|Украина
Станом на ранок в Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусного захворювання COVID-19, з них 11 летальних, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
«За даними ЦГЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки», – йдеться в заяві МОЗ, передає Радіо Свобода.
Увечері 29 березня було відомо про 475 хворих та 10 померлих.
Водночас офіційна статистика не містить даних про хворих на тимчасово окупованих територіях: у частинах Донецької та Луганської областей, а також в анексованому Криму.
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