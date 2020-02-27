Російська нафтова компанія Роснефть оголосила про припинення діяльності в Венесуелі і продаж активів, пов’язаних з діяльністю в цій країні.

"Сьогодні [28 березня] Роснефть уклала угоду c компанією, яка на 100% належить уряду Російської Федерації, про продаж часток і припинення своєї участі у всіх проектах у Венесуелі, включаючи частки в видобувних підприємствах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda і Petrovictoria, в нафтосервісних підприємствах і торгових операціях", - повідомляється на сайті Роснефти, передає НВ.

За підсумками укладеної угоди всі активи і торгові операції Роснефти в Венесуелі або пов'язані з Венесуелою будуть продані, закриті або ліквідовані. Роснефть отримає на баланс однієї зі своїх 100%-х "дочок" пакет власних акцій в розмірі 9,6%.

«Ми як публічна міжнародна компанія прийняли рішення в інтересах наших акціонерів в контексті ситуації, яка об'єктивно склалася. Тепер ми маємо право очікувати від американських регуляторів виконання публічно даних обіцянок», - сказав прес-секретар Роснефти Михайло Леонтьєв Інтерфаксу.

Акціонерами Роснефти є російська держкомпанія Роснефтегаз (50% плюс одна акція), британська BP (19,75%) і катарська QH Oil Investments (близько 19%).

У лютому цього року Мінфін США вніс Rosneft Trading, швейцарську торговельну «дочку» Роснефти, до списку санкцій через «підтримку компанією нелегітимного режиму Ніколаса Мадуро». Роснефть перевела контракти Rosneft Trading на іншу дочку - зареєстровану в Швейцарії TNK Trading International SA. У березні ця компанія теж потрапила під санкції.

За розрахунками Sberbank CIB, за кілька років Роснефть вклала в венесуельські проекти $8,5 млрд, з яких більше $6 млрд в якості передоплати за майбутні поставки нафти отримала венесуельська держкомпанія PDVSA, пише The Bell. Останній рік російська держкомпанія "викачувала" гроші з країни, яка знаходиться в кризі: венесуельська держкомпанія PDVSA в третьому кварталі 2019 року знизила борг перед Роснефтью до $800 млн, а на початок 2019 року Венесуела була винна $2,3 млрд.