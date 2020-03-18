Завершились тактико-специальные учения подразделений разведывательного соединения армейского корпуса ЧФ РФ на полигоне боевой подготовки в оккупированном Крыму. Военнослужащие вернулись в пункт постоянной дислокации.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

В ходе учений оккупанты тренировались в применении средств современной цифровой связи и навигации «Грот-М» и комплексов разведки «Стрелец», а также отработали способы вывода из строя коммуникаций условного противника.

Вовремя выполнения поставленных задач разведчики практиковались в использовании радиостанций Р-187П1 «Азарт» и командно-штабных машин подразделения связи при управлении подразделениями.

В учениях были задействованы более 100 военнослужащих, 30 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Тайфун».