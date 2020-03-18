Оккупанты вернули разведчиков ЧФ РФ в пункт дислокации после тактический учений
|12:21 30.03.2020
|Крым
Завершились тактико-специальные учения подразделений разведывательного соединения армейского корпуса ЧФ РФ на полигоне боевой подготовки в оккупированном Крыму. Военнослужащие вернулись в пункт постоянной дислокации.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
В ходе учений оккупанты тренировались в применении средств современной цифровой связи и навигации «Грот-М» и комплексов разведки «Стрелец», а также отработали способы вывода из строя коммуникаций условного противника.
Вовремя выполнения поставленных задач разведчики практиковались в использовании радиостанций Р-187П1 «Азарт» и командно-штабных машин подразделения связи при управлении подразделениями.
В учениях были задействованы более 100 военнослужащих, 30 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Тайфун».
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