Окупаційна влада зупинила перетин адміністративного кордону Криму з материковою Україною

12:01 30.03.2020   Крым

Жителі анексованого Криму з місцевою реєстрацією, а також громадяни Росії наразі не зможуть виїжджати на територію материкової України через пункти перетину на адміністративному кордоні, заявило «прикордонне управління Федеральної служби безпеки Росії по Криму». Тимчасова заборона, пов’язана з протидією поширенню коронавірусу SARS-CoV-2, набула чинності опівночі 30 березня.

За інформацією російського відомства, виняток становлять громадяни, які виїздять у зв’язку зі смертю близького родича, за умови надання копії свідоцтва або довідки про смерть, а також документу, який підтверджує близькі родинні зв’язки, повідомляє Радіо Свобода.

При цьому в російському прикордонному управлінні зазначили, що жителі з кримською пропискою зможуть в’їхати на територію півострова без обмежень.

Раніше російське прикордонне управління ФСБ заборонило допуск «іноземних громадян» на територію Криму з материкової України з опівночі 18 березня.

17 березня Міністерство України з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб повідомило про обмеження пропуску через контрольні пункти в’їзду-виїзду на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю до 3 квітня. Державна прикордонна служба України пояснила, що обмеження стосується громадян без реєстрації на материковій частині України.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».



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