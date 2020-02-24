Ціна на травневі ф'ючерси нафти марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 5,85%. Згідно з даними лондонської біржі ICE, станом на 05:10 за Києвом барель WTI торгується за $20,32.

На мінімумі в ході торгів на лондонській біржі її ціна сягала $20,06, повідомляє УНІАН.

Вартість WTI не досягала цієї позначки з лютого 2002 року. На нинішніх торгах на 7% також впала вартість Brent, до $23,28 за барель.

9 березня ціна нафти марки Brent впала на 30% - до 34 доларів за барель, продемонструвавши найгіршу динаміку з 1991 року, коли почалася війна в Перській затоці. Слідом за обвалом цін на нафту різко просіли валюти ряду країн і котирування фондових бірж.

Зниження цін пов'язане зі зривом нафтової угоди між ОПЕК і Росією, яка офіційно закінчиться в кінці березня.

У РФ відмовилися скорочувати видобуток нафти у відповідь на знижений через коронавірус попит

Так, ОПЕК пропонував продовжити до кінця року дію угоди про скорочення видобутку нафти (на 2,1 млн барелів у порівнянні з 2016 роком) і додатково скоротити видобуток на 1,5 млн барелів на добу в другому кварталі 2020 року через вплив коронавірусу.

Росія при цьому не заперечувала проти продовження угоди, але не хотіла додаткового скорочення видобутку. Передбачалося, що країни ОПЕК зменшать виробництво нафти на 1 млн барелів з цього скорочення, а ще 500 тис. барелів доведеться на інші країни, найбільша з яких - Росія.



