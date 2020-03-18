Прекращение движения транспорта по мосту через Керченский пролив — частичное или полное — приведет к дестабилизации ситуации на оккупированном Крымском полуострове. Так как большая часть всех грузов завозится с материка, на который завязана экономика многих местных предприятий.

Такое мнение высказал председатель "Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов" оккупированного Крыма Анатолий Цуркин, комментируя в Facebook сообщения в Интернете про закрытие Керченского моста для предупреждения распространения коронавируса, передают Примечания.

Цуркин считает, что одной из мер реального контроля может быть контроль температуры всех въезжающих в аннексированный Крым людей.

На замечание, что это полумера — и нужно помещать в карантин всех прибывающих, Анатолий Цуркин ответил, что в таком случае придется изолировать и водителей грузовиков.

«А где найти столько водителей? Подорвем процесс доставки, — рассказал Цуркин. — Чем жестче меры, тем больше потери экономики и бизнеса. Поэтому надо осторожно подходить ко всем мерам. Закрыть <Крым> — не выход, товары как завозить? Поднимутся ставки на перевозки, <возникнут> прочие негативные факторы. Водители просто не будет ехать в Крым с грузами. На фоне пандемии <коронавируса> часть транспорта уже не вышла на линии. Формируется дефицит транспорта, а следовательно — и рост стоимости доставки товаров. При полном ограничении въезда легкового транспорта могут возникнуть настроение водителей вообще не взъезжать в регион. Это рискованно. Малотоннажный транспорт (например, «ГАЗель» и так далее) относится к легковому транспорту».