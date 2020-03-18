Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что «Керченский мост» необходимо срочно закрыть, чтобы избежать «большей беды» из-за распространения коронавируса в оккупированном Крыму.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает ATR.

Рефат Чубаров отметил, что после закрытия моста уменьшится наплыв людей из РФ, которые могут принести с собой новый вирус.

«Наблюдаются все признаки того, что на днях въезд-выезд в/из Москвы может ужесточиться. Предчувствуя такое развитие событий, часть жителей российских мегаполисов, в частности Москвы, где стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом, будут искать себе временное затишье подальше от Москвы. Не исключено, что в оккупированном Крыму», — написал Чубаров.

Также глава Меджлиса призвал оккупационные «власти» Крыма срочно закрыть проезд транспорта и людей по «Керченскому мосту».

«Не забывайте, согласно международному гуманитарному праву, оккупирующее государство обязано «с помощью всех имеющихся средств» обеспечить население продовольствием и санитарными материалами, а также обеспечивать и поддерживать деятельность санитарных и больничных учреждений и служб, здравоохранение и общественную гигиену на оккупированной территории», — подчеркнул глава Меджлиса.

Отметим, что по последним данным, под медицинским наблюдением из-за коронавируса в оккупированном Крыму находятся 2414 человек.

По данным «Минздрава» полуострова, в Крыму подтверждено 15 случаев инфицирования COVID-19. Кроме этого, о 6 случаях известно в Севастополе.

В общем, по официальным данным, в Крыму известно о 21 случае инфицирования коронавирусом.