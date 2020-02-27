Наразі не існує ні юридичних, ані технічних можливостей в РФ для завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив в коментарі власному кореспонденту Укрінформу російський незалежний аналітик нафтогазового сектору, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін.

"Я не бачу технічних можливостей добудувати цей проєкт, тому що його має добудовувати спеціально обладнане судно-трубоукладач. Причім, потужний трубоукладач, із так званим "динамічним позиціонуванням", щоб він стояв на місці, не втикаючи якорі в дно, оскільки там чутливий район – можуть бути зачеплені кабелі, трубопроводи чи навіть поля, куди скидали боєприпаси двох світових війн, у тому числі хімічні", - заявив він.

Крім того, судно повинно мати обладнання для зварювання, ізоляції, укладення на дно ниток газопроводу. Причому діаметр труб в проєкті "Північний потік-2" – більш як один метр.

За словами експерта, в Росії є одне судно, яке теоретично могло б взятися за проєкт, але воно не обладнане в технічному плані, щоб укладати півтораметрові труби "Північного потоку-2" – "Академік Черський".

"Це – такий плавучий кран, який китайці побудували для Нігерії, а потім його купив "Газпром" із наміром залучити біля Сахаліну. Судно було відправлене до Сінгапуру для обладнання технікою, яка могла б зварювати трубу, але меншого діаметра, ніж 1 метр. "Академік Черський" постояв у Сінгапурі, ніхто його там не обладнав і зараз він йде Індійським океаном десь біля Африки. Куди він іде – ніхто нічого не говорить", - заявив Крутіхін.

Водночас, окрім ряду проблемних питань, пов’язаних із страхуванням судна та дозволом на будівництво тощо, є найголовніша проблема – санкції США проти "Північного потоку-2", які "будуть бити" вже по самому "Газпрому" у разі, якщо він самотужки вирішить завершити проєкт.

"Припустімо, що судно дійде, буде якось обладнане і приступить до роботи. Але далі що починається? Далі – санкції. По-перше, санкції проти цього судна, яке більше ніде не можна буде використовувати, крім Росії. А друге, і найголовніше: в американському законі чітко вказано, що санкціям підлягає власник цього судна. Навіть якщо він його перепродав якійсь іншій компанії, створив під нього нову компанію. Там все це вказано. Якщо буде такий фокус, така транзакція з передачею контролю над цим судном, то все одно буде покараний його нинішній власник – "Газпром", - заявив аналітик.

Він підкреслив, що американський закон чітко визначає, що адміністрація Білого дому "повинна", а не "може" вживати санкції в разі порушень.

"Саме тому наразі я не бачу ні технічної, ні юридичної можливості для завершення будівництва "Північного потоку-2", - наголосив партнер консалтингового агентства RusEnergy.