За останню добу в Туреччині зафіксовано 23 випадки смерті від коронавірусу нового типу (Covid-19), кількість жертв захворювання досягло 131.

Про це говориться в повідомленні агентства Анадолу.

Загальна кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом зросло до 9 217. Протягом доби 1815 тестів на наявність захворювання показали позитивний результат. З початку спалаху епідемії одужали і були виписані з лікарень в цілому 105 пацієнтів.

Згідно з інформацією, за останні 24 години було зроблено 9 982 тести, а загальна кількість проведених аналізів склала 65 446.