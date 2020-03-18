У МОЗ надали детальну статистику захворюваності на COVID-19 в Україні по вікових групах
|09:41 30.03.2020
|Украина
У Telegram-каналі МОЗ України "Коронавірус_інфо" з'явилась розгорнута статистика захворювання COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією, по вікових групах в Україні, передає УНН.
"Розгорнута статистика захворювання по вікових групах зараз є такою:
▪️Від 0 до 10 років - 5,4%;
▪️Від 11 до 20 років - 4,5%;
▪️Від 21 до 30 років - 12,5%;
▪️Від 31 до 40 років - 22,4%;
▪️Від 41 до 50 років - 20,4%;
▪️Від 51 до 60 років - 21,3%;
▪️Від 61 до 70 років - 11,9%;
▪️Від 71 до 80 років - 1,4%;
▪️Від 81 до 90 років - 0,2 %", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше сьогодні заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найбільше випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією, в Україні зафіксовано у людей вікової категорії від 31 до 60 років.
Як повідомлялося раніше, станом на 10:00 29 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 418 випадків COVID-19.
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