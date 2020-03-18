В окупованому Криму поки не збираються закривати ринки і скасовувати ярмарки, попри пандемію коронавірусу COVID-19.

Відповідну заяву зробив так званий глава Криму, коллаборант Сергій Аксьонов, повідомляє УНІАН.

«Продовольчі ринки закриті не будуть, ярмарки, як дієвий інструмент регулювання цінової політики, також будуть проводитися. Однак слід ввести додаткові заходи щодо проведення ярмаркових заходів: прописати нормативну відстань для встановлення торгових наметів на безпечну відстань.

Для підприємств торгівлі і сервісу вже зараз внесено рекомендації щодо недопущення скупчення громадян поблизу об'єктів торгівлі, а громадянам рекомендовано перебувати в чергах на відстані не менше 2 м один від одного», - написав він у Facebook.

При цьому, на сьогодні в Криму під медичним наглядом у зв'язку з коронавірусною інфекцією знаходяться 2620 осіб.

Раніше в підконтрольному росіянам кримському дитячому таборі «Артек» попри пандемію коронавірусу влаштували масштабний дитячий концерт.



