У Москві кількість хворих на Covid-19 перевищила тисячу – мер
|10:01 30.03.2020
|Россия
У Москві кількість хворих коронавірусною інфекцією нового типу на даний час перевищила тисячу осіб, заявив мер столиці Сергій Собянін.
Про це мер Москви Сергій Собянін написав в своєму особистому сайті, повідомляє Укрінформ.
«Ситуація з поширенням коронавірусу перейшла в нову стадію. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано вже більше тисячі випадків захворювання по Москві. Не застрахований ніхто. Приклад нещасних італійських і іспанських міст, того ж Нью-Йорка, де щодня помирають десятки і сотні людей, у всіх перед очима», - написав Собянін.
Раніше за офіційними даними на 28 березня, в Москві було виявлено 817 випадків захворювання новим типом коронавируса, 28 осіб одужали, п'ятеро померли.
Станом на ранок 29 березня в світі зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальні, 142 368 осіб одужали.
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