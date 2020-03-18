В ООН закликають Росію забезпечити доступ моніторингових місій до Криму
|08:21 30.03.2020
|Крым
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликала РФ надати безперешкодний доступ до окупованого Криму.
Про це повідомляє пресслужба місії у Facebook, передає Укрінформ.
"Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов’язань відповідального суб’єкта за міжнародним правом у галузі прав людини в Криму та зобов’язань окупаційної держави відповідно до міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.
Також у місії закликають забезпечити належний та безперешкодний доступ до Криму міжнародних моніторингових місій з прав людини та неурядових правозахисних організацій відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 71/205, 72/190, 73/263 та 74/168.
У місії також нагадали, що 6 років тому 27 березня 2014 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 68/262, що підтверджує територіальну цілісність України.
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