Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликала РФ надати безперешкодний доступ до окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба місії у Facebook, передає Укрінформ.

"Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов’язань відповідального суб’єкта за міжнародним правом у галузі прав людини в Криму та зобов’язань окупаційної держави відповідно до міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

Також у місії закликають забезпечити належний та безперешкодний доступ до Криму міжнародних моніторингових місій з прав людини та неурядових правозахисних організацій відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 71/205, 72/190, 73/263 та 74/168.

У місії також нагадали, що 6 років тому 27 березня 2014 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 68/262, що підтверджує територіальну цілісність України.