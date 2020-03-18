Фігуранти "першої сімферопольської групи" потрапили в ШІЗО в колоніях Росії

08:01 30.03.2020   Крым

Фігуранти «справи Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група) Айдер Саледінов, Теймур Абдуллаєв і Еміль Джемаденов знаходяться в ШІЗО після етапування в російські виправні колонії ІК-2 і ІК-16 міста Салават в РФ.

Про це повідомляє «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Едема Семедляєва.

За його словами, колонії, в яких утримуються кримські політв'язні, відвідав місцевий юрист на прохання кримських колег.

«Він відвідав ВК-2, в якій знаходяться Айдер Саледінов і Теймур Абдуллаєв. Айдер після прибуття одразу ж отримав догану, оскільки не заправив належним чином ліжко, отримав 10 діб ШІЗО, після цього ще кілька разів до нього застосовувалось стягнення... З приводу Абдуллаєва Теймура, також повідомляє колега, що з перших днів він, за логікою адміністрації, «порушник». З другого дня практично він знаходиться в штрафному ізоляторі - за різними вигаданими причинами. Ось не привітався з адміністрацією, ось він не заправив ліжко, або ж міжкамерний «зв'язок» був», - розповів адвокат.

Він зазначив, що, на думку Абдуллаєва, адміністрація колонії таким чином на нього тисне, намагається схилити до співпраці.

«Також наш колега побував у ВК-16, де відвідав Еміля Джемаденова, який повідомив, що до виправної колонії потрапив 15 лютого, і з 15 лютого дотепер практично також перебуває в штрафному ізоляторі, теж за вигаданими підставами. То не вийшов на зарядку, то нібито спав в денний час на ліжку і подібні порушення», - наголосив адвокат.

Щодо ж Узеїра Абдуллаєва, то він не був в ШІЗО, лише до нього застосували усне стягнення на карантині, розповів Семедляєв.

«У нього (Узеїра Абдуллаєва - ред.) проблеми з носом, постійна нежить, вже хронічної форми, і взагалі не лікується в умовах в'язниці», - додав адвокат.

За його словами, інформацію про місцезнаходження Рустема Ісмаїлова у ВК-16 салаватському адвокату не підтвердили, і де він наразі утримується - невідомо.

Раніше повідомлялося, що фігуранти першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» були доправлені до виправних колоній міста Салават в російському Башкортостані для відбування покарання згідно з вироком суду.

Раніше мати братів Абдуллаєвих розповіла, що Теймур переніс в російському слідчому ізоляторі інсульт, а у його брата Узеїра проблеми з серцем і нирками.

Як повідомлялося, Верховний суд Росії 24 грудня 2019 року змінив вирок фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група). Терміни ув`язнення для кримчан зменшили на 6 місяців.

Таким чином, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув'язнення, Рустем Ісмаїлов - 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов - 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов - 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адмініністратівний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам цієї справи в червні 2019 року.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з даним вироком і закликало посилити санкційний тиск на Росію.



Ще на цю тему:

18:01 30.03.2020
Местонахождение фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Исмаилова остается неизвестным
12:20 27.03.2020
У російському СІЗО хворих політв'язнів залишають у камерах зі здоровими - адвокат
08:20 27.03.2020
Украинский консул посетил крымчан в российском СИЗО
19:01 26.03.2020
В оккупированном Крыму вручают предостережения крымским татарам о недопустимости проведения акций
12:01 26.03.2020
Суд залишив під арештом фігуранта бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сервера Мустафаєва
08:41 26.03.2020
Окупанти продовжили арешт 21 кримському татарину
19:00 25.03.2020
"Суд" в Крыму отклонил жалобу на отказ в свидании матери с сыном в СИЗО
13:00 25.03.2020
Справа "Хізб ут-Тахрір": 18 фігурантам продовжили арешт
12:40 25.03.2020
Ассоциация украинцев Ирландии поможет финансово семьям жертв репрессий в Крыму
10:00 25.03.2020
Міжнародні організації вимагають надати медичну допомогу політв’язню Мустафаєву
15:15 24.03.2020
Масові обшуки і затримання в Бахчисараї: висунули звинувачення громадянському журналісту
15:01 24.03.2020
Фигурантам симферопольского «дела о терроризме» продлили арест
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
19:21 24.03.2020
Вірменія посилила заходи надзвичайного стану
11:15 24.03.2020
В Армении с 24 марта будут закрыты все кафе и рестораны
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:51 30.03.2020
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
12:01 24.03.2020
202 случая заражения коронавирусом в Болгарии
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:41 30.03.2020
Грузія вводить комендантську годину через коронавірус
16:50 27.03.2020
ЮВО: Специалисты РХБ защиты в Абхазии осваивают новейшие машины химической разведки
16:40 27.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы провели боевые стрельбы в горах Южной Осетии
11:00 27.03.2020
Одну из крупнейших гостиниц Тбилиси превратят в карантинную зону
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:40 27.03.2020
Граждане РФ в Приднестровье остались без средств из-за запрета на карты Visa и Mastercard
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
12:30 24.03.2020
В Приднестровье еще четверо инфицированных COVID-19
12:15 24.03.2020
Минздрав Молдовы представил обновленные данные о ситуации с COVID-19
Всі новини країни
Россия Россия
15:41 30.03.2020
Washington Post: Росія використовує COVID-19, щоб поширювати свою брехню
12:41 30.03.2020
Американські санкції змусили Роснефть припинити діяльність у Венесуелі
11:41 30.03.2020
Ціна на нафту WTI вперше з 2002 року впала до $20 за барель. Вартість Brent також впала до $23,5 за барель
10:41 30.03.2020
Наразі немає можливостей для добудови "Північного потоку-2" – російський експерт
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
11:51 24.03.2020
Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно
Всі новини країни
Турция Турция
14:41 30.03.2020
Туреччина слідом за Іспанією та Грузією відмовляється від китайських експрес-тестів, які закуповував Київ
10:21 30.03.2020
Кількість жертв коронавірусу в Туреччині збільшилась до 131 особи
17:00 27.03.2020
Беженцы покинули границу Турции и Греции на фоне угрозы Covid-19
11:40 27.03.2020
Компания Ares Shipyard построит 122 катера для Береговой охраны Турции
Всі новини країни
Украина Украина
20:21 30.03.2020
В Одеській області підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом
20:01 30.03.2020
Оккупанты внесли новую струю в схемы лечения коронавируса
19:21 30.03.2020
Концепція реінтеграції Криму буде схожа на підхід до ОРДЛО, - Резніков
19:01 30.03.2020
Оккупанты скрывают реальную ситуацию с коронавирусом в Крыму — глава МинВОТ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд