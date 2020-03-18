ЮВО: Специалисты РХБ защиты в Абхазии осваивают новейшие машины химической разведки

16:50 27.03.2020   Абхазия

В Абхазии на полигоне Нагвалоу стартовал учебный лагерный сбор с подразделениями радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки российской военной базы в условиях применения условным противником оружия массового поражения (ОМП).

Военнослужащие выполняют задачи по обнаружению РХБ заражения местности, дают оценку обстановки после применения противником оружия массового поражения, делают специальную обработку личного состава, вооружения, техники, обеззараживания участков местности, пишет пресс-служба Минобороні России.

Всего в полевом мероприятии задействовано свыше 20 единиц современной специальной техники, в том числе комплексы дистанционной химической разведки КДХР-1Н и машины химической разведки РХМ-6.

Машины химической разведки РХМ-6 позволяют за 1 мин. обнаружить пары отравляющих и вредных веществ на площади более 10 кв. км. Благодаря встроенному оборудованию все необходимые замеры специалисты РХБЗ производят, не покидая машину. В составе РХМ-6 используется аппаратура спутниковой навигации, которая осуществляет всепогодное автоматическое определение координат положения машины на местности, а также выполняет функции сбора информации от приборов разведки, отображения обстановки на карте местности и передачи информации на командные пункты управления.

Благодаря специальному оборудованию РХМ-6 может в движении обнаруживать и определять наличие в среде отравляющих веществ, двигаясь со скоростью от 20 до 50 км/ч.

Основным предназначением КДХР-1Н является дистанционное обнаружение и наблюдение химического заражения наземного слоя атмосферы. Комплекс с помощью лазерного локатора позволяет обнаруживать аэрозоли отравляющих веществ. За один цикл (60 секунд) машина позволяет контролировать территорию площадью до 70 кв. км. При обнаружении отравляющего облака машина определяет координаты, а также линейные размеры и выдаёт предупреждающие сигналы. Время выдачи координат и размеров облака с отравляющими веществами не превышает 10 сек, при этом погрешность в измерениях дальности и глубины облака не более 30 м.

В ходе тактико-специального учения (ТСУ) подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в Абхазии отработали на полигоне Цабал действия по обнаружению замаскированных позиций боевой техники и инженерных укреплений условного противника в горах.

Также им предстоит совершенствать навыки выбора стартовой позиции, сбора и запуска БпЛА, проверки общей системы электропитания и авиагоризонта, нанесения на карту плана полета с учетом рельефа местности.

Особое внимание уделяется обучению приемам управления БпЛА в условиях сильного ветра и успешного приземлении аппарата с использованием встроенного парашюта для внештатных ситуаций.

Всего в ТСУ принимают участие более 100 специалистов БпЛА соединения ЮВО, задействовано около 20 единиц военной техники и современных комплексов беспилотных летательных аппаратов.

Использование беспилотников военнослужащими базы позволяет в режиме реального времени точно определять координаты и характер целей, а также оперативно вносить поправки при выполнении учебных стрельб в условиях горно-лесистой местности и над морем. В современной боевой подготовке подразделения БпЛА широко применяются на тренировках разведывательно-огневых и ударных комплексов.

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Абхазии израсходовали более 40 тыс. боеприпасов в период лагерного сбора на горном полигоне Цабал,

Занятия по огневой подготовке проводились применением штатного вооружения различного калибра, а также ручных гранат РГД.

В условиях горно-лесистой местности разведчики освоили различные способы ведения разведки, организацию наблюдательных постов, засад и налетов, приемы маскировки.

Боевая учеба на полигоне проводится под руководством опытных инструкторов военной базы. Военнослужащих также обучают приемам армейского рукопашного боя, использованию технических средств разведки: лазерных приборов разведчика, радиолокационных станций ближней разведки СБР-3 и современных цифровых средств связи и навигации «Грот-М».



Ще на цю тему:

21:00 27.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 26, 27 марта
16:40 27.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы провели боевые стрельбы в горах Южной Осетии
16:20 27.03.2020
Каспийская флотилия завершила командно-штабного учения
15:00 27.03.2020
В России пройдут масштабные военные учения якобы по борьбе с коронавирусом. Южный военный округ не упоминается
21:00 25.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 23, 24, 25 марта
09:40 25.03.2020
Морпехи Каспийской флотилии приступили к воздушно-десантной подготовке
09:20 25.03.2020
ЮВО: Российские снайперы проходят курс спецподготовки в горах Абхазии
21:00 23.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 19, 20, 21, 22 марта
18:20 23.03.2020
ЮВО: Экипажи кораблей Каспийской флотилии приступили к командно-штабным учениям
10:00 23.03.2020
ЮВО: Российские беспилотники обнаружили лагерь условного противника в горах Южной Осетии
09:40 23.03.2020
ЮВО: Зенитчики на азовском побережье отразили ракетно-авиационный удар условного противника
21:00 19.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 17, 18, марта
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
19:21 24.03.2020
Вірменія посилила заходи надзвичайного стану
11:15 24.03.2020
В Армении с 24 марта будут закрыты все кафе и рестораны
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
12:01 24.03.2020
202 случая заражения коронавирусом в Болгарии
11:20 23.03.2020
"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:50 27.03.2020
ЮВО: Специалисты РХБ защиты в Абхазии осваивают новейшие машины химической разведки
16:40 27.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы провели боевые стрельбы в горах Южной Осетии
11:00 27.03.2020
Одну из крупнейших гостиниц Тбилиси превратят в карантинную зону
10:00 27.03.2020
Абхазия планирует создать единое турпространство с Россией
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:40 27.03.2020
Граждане РФ в Приднестровье остались без средств из-за запрета на карты Visa и Mastercard
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
12:30 24.03.2020
В Приднестровье еще четверо инфицированных COVID-19
12:15 24.03.2020
Минздрав Молдовы представил обновленные данные о ситуации с COVID-19
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 27.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 26, 27 марта
19:20 27.03.2020
"Победа" приостанавливает все полеты, включая внутренние рейсы
18:00 27.03.2020
Сотни автобусов Росгвардии, бронетранспортеры и спецтехникустягивают в Москву / Видео
16:20 27.03.2020
Каспийская флотилия завершила командно-штабного учения
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
11:51 24.03.2020
Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно
Всі новини країни
Турция Турция
17:00 27.03.2020
Беженцы покинули границу Турции и Греции на фоне угрозы Covid-19
11:40 27.03.2020
Компания Ares Shipyard построит 122 катера для Береговой охраны Турции
10:40 27.03.2020
Президент Турции призвал участников G20 к экстренным мерам на фоне пандемии коронавируса
20:00 25.03.2020
Туреччина завершила розслідування вбивства Хашоггі - Інтерпол шукатиме 20 осіб
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 27.03.2020
Французька компанія CMA CGM продала частку в контейнерному терміналі в Одесі
20:20 27.03.2020
Україна і Туреччина домовились про співпрацю під час пандемії коронавірусу
20:00 27.03.2020
Офмциально: Санатории и пансионаты Крыма не будут принимать туристов до лета
19:00 27.03.2020
В оккупированном Крыму детей принуждают к участию в параде 9 мая во время карантина
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд