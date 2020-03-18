В Абхазии на полигоне Нагвалоу стартовал учебный лагерный сбор с подразделениями радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки российской военной базы в условиях применения условным противником оружия массового поражения (ОМП).

Военнослужащие выполняют задачи по обнаружению РХБ заражения местности, дают оценку обстановки после применения противником оружия массового поражения, делают специальную обработку личного состава, вооружения, техники, обеззараживания участков местности, пишет пресс-служба Минобороні России.

Всего в полевом мероприятии задействовано свыше 20 единиц современной специальной техники, в том числе комплексы дистанционной химической разведки КДХР-1Н и машины химической разведки РХМ-6.

Машины химической разведки РХМ-6 позволяют за 1 мин. обнаружить пары отравляющих и вредных веществ на площади более 10 кв. км. Благодаря встроенному оборудованию все необходимые замеры специалисты РХБЗ производят, не покидая машину. В составе РХМ-6 используется аппаратура спутниковой навигации, которая осуществляет всепогодное автоматическое определение координат положения машины на местности, а также выполняет функции сбора информации от приборов разведки, отображения обстановки на карте местности и передачи информации на командные пункты управления.

Благодаря специальному оборудованию РХМ-6 может в движении обнаруживать и определять наличие в среде отравляющих веществ, двигаясь со скоростью от 20 до 50 км/ч.

Основным предназначением КДХР-1Н является дистанционное обнаружение и наблюдение химического заражения наземного слоя атмосферы. Комплекс с помощью лазерного локатора позволяет обнаруживать аэрозоли отравляющих веществ. За один цикл (60 секунд) машина позволяет контролировать территорию площадью до 70 кв. км. При обнаружении отравляющего облака машина определяет координаты, а также линейные размеры и выдаёт предупреждающие сигналы. Время выдачи координат и размеров облака с отравляющими веществами не превышает 10 сек, при этом погрешность в измерениях дальности и глубины облака не более 30 м.

В ходе тактико-специального учения (ТСУ) подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в Абхазии отработали на полигоне Цабал действия по обнаружению замаскированных позиций боевой техники и инженерных укреплений условного противника в горах.

Также им предстоит совершенствать навыки выбора стартовой позиции, сбора и запуска БпЛА, проверки общей системы электропитания и авиагоризонта, нанесения на карту плана полета с учетом рельефа местности.

Особое внимание уделяется обучению приемам управления БпЛА в условиях сильного ветра и успешного приземлении аппарата с использованием встроенного парашюта для внештатных ситуаций.

Всего в ТСУ принимают участие более 100 специалистов БпЛА соединения ЮВО, задействовано около 20 единиц военной техники и современных комплексов беспилотных летательных аппаратов.

Использование беспилотников военнослужащими базы позволяет в режиме реального времени точно определять координаты и характер целей, а также оперативно вносить поправки при выполнении учебных стрельб в условиях горно-лесистой местности и над морем. В современной боевой подготовке подразделения БпЛА широко применяются на тренировках разведывательно-огневых и ударных комплексов.

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Абхазии израсходовали более 40 тыс. боеприпасов в период лагерного сбора на горном полигоне Цабал,

Занятия по огневой подготовке проводились применением штатного вооружения различного калибра, а также ручных гранат РГД.

В условиях горно-лесистой местности разведчики освоили различные способы ведения разведки, организацию наблюдательных постов, засад и налетов, приемы маскировки.

Боевая учеба на полигоне проводится под руководством опытных инструкторов военной базы. Военнослужащих также обучают приемам армейского рукопашного боя, использованию технических средств разведки: лазерных приборов разведчика, радиолокационных станций ближней разведки СБР-3 и современных цифровых средств связи и навигации «Грот-М».