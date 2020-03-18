Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 26, 27 марта

21:00 27.03.2020   Россия

По информации пресс-службы  Министрства обороны России на территории Южного военного округа 26 и 27 марта прошли следующие мероприятия:

1. Летчики армейской авиации ЮВО, распределившиеся после выпуска в вертолетный полк на Кубани, прошли учебный курс на новейшем учебно-тренировочном вертолете Ми-28УБ, применив средства поражения по наземным целям из неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения при выполнении сложных видов маневров и висения.

Главная особенность Ми-28УБ – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.

На вертолете также установлен пульт имитации отказов, который позволяет смоделировать для обучаемого отказ оборудования в полете и улучшить натренированность в нештатной ситуации.

Еще одной важной особенностью новой модификации винтокрылой машины является наличие бортовой радиолокационной станции (БРЛС), которая существенно облегчает решение боевых и навигационно-пилотажных задач. БРЛС позволяет работать круглосуточно как в простых, так и сложных метеоусловиях, предназначена для обзора поверхности, обнаружения препятствий, определения и автоматического сопровождения целей.

Вертолетный полк 4-й армии ВВС и ПВО, базирующийся на Кубани, одним из первых получил на вооружение эту новейшую учебно-боевую машину, что существенно ускорило процесс подготовки и переучивания летного состава.

2. Подразделения спецназа Южного военного округа при поддержке танков и артиллерии обнаружили, блокировали и уничтожили заглубленный командный пункт условного противника в ходе комплексного тактико-специального учения на полигоне в Ставропольском крае.

С помощью беспилотной авиации в лесном массиве был вскрыт район активизации условного противника на автотехнике повышенной проходимости, куда для доразведки были направлены войсковые подразделения.

Разведчики выявили расположение командного пункта и полевого склада вооружения и боеприпасов, а затем выдали на пункты управления координаты для огневого поражения.

Разгром условного противника завершили танкисты и мотострелки.

В ходе занятий военнослужащие совершенствовали навыки маневренно-засадных и блокирующих действий в составе тактических групп, вождения техники по пересеченной местности, практического применения современной радиоэлектронной аппаратуры и разведывательно-огневых систем.

В практических действиях приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 300 единиц военной техники.

3. Впервые специалисты радиационной химической и биологической защиты ЮВО задействуют новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» в составе механизированных колонн военной техники на Параде Победы в Ростове-на-Дону и во Владикавказе.

Специалисты РХБ защиты 58 армии ЮВО во Владикавказе продемонстрируют транспортно-заряжающую машину ТЗМ-Т к ТОС-1А «Солнцепек».

В парадах в Севастополе и Керчи проедут современные разведывательные химические машины РХМ-6 на базе бронетранспортера БТР-82, а также термодымовые машины ТДА-3.

Всего около 15 единиц специальной техники РХБЗ ЮВО будет задействовано в механизированных колоннах военной техники на Параде Победы.

В ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая состоится 10 военных парадов, которые пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.

Всего в военных парадах примут участие более 10 тыс. военнослужащих ЮВО, будет задействовано свыше 600 единиц вооружения и военной техники, самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО, кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

4. Специалисты полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии ЮВО в рамках специального учения ликвидировали последствия чрезвычайной ситуации.

Военнослужащие полка выполнили РХБ разведку, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки АРС-14КМ.

Военнослужащие с использованием авторазливочных станций АРС-14КМ провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности в условной чрезвычайной ситуации. Поставленные задачи в ходе специальных учений были успешно выполнены.

Всего на учение было привлечено более 100 военнослужащих ЮВО, задействовано около 20 единиц специальной техники. Современные станции АРС-14КМ поступили в полк РХБ, дислоцированный в Северной Осетии, в 2018 и 2019 годах.

5. Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа, базирующегося на Кубани, в ходе плановой летно-тактической подготовки нанесли удары по объектам ПВО условного противника в ночных условиях в составе звена и эскадрильи.

При выполнении лётно-тактических заданий пилоты освоили способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям, используя возможности штатного прицельно-навигационного комплекса СОЛТ-25 (система оптическая лазерная тепловизионная).

Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования управляемыми и неуправляемыми авиационными ракетами.

Экипажи также отработали взлет и посадку парами, выполнили элементы сложного и группового пилотажа, такие как горизонтальные «бочки», «виражи», «пикированные горки с большими углами наклона».

Всего в зимнем периоде обучения летчики штурмовиков Су-25СМ3 ЮВО совершили свыше 2,2 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения.

6. На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии в ходе тактического учения горных мотострелков вьючно-транспортный взвод соединения 49 армии Южного военного округа доставил на горную вершину более 5 т боеприпасов и продовольствия.

В ходе мероприятий тылового обеспечения группировки войск вьючно-транспортный взвод горного соединения выполнил задачу в условиях горно-лесистой местности. Свыше 20 лошадей Карачаевской и Монгольской пород за сутки доставили более 5 т груза, преодолев маршрут длиной более 20 км.

По плану проведения тактического учения мотострелки ЮВО получили задачу выдвинуться в район горной местности и оборудовать позиции для ведения наступательных действий.

Мотострелковому подразделению было необходимо заблокировать продвижение сил условного противника на горном перевале и перейти к дальнейшему развитию атаки. Горные стрелки использовали современные комплекты экипировки «Ратник», горное оборудование и новейшие радиостанции «Азарт».

В учении приняли участие около 500 военнослужащих ЮВО и задействовано более 80 единиц вооружения горной бригады, в том числе многоцелевые тягачи модернизированные, бронеавтомобили семейства «Мустанг», а также зенитные установки ЗУ-23 и минометы 2С12 «Сани».

7. На полигоне Лебяжье Волгоградской области проведено тактико-специальное учение с бригадой радиационной, химической и биологической защиты ЮВО, в ходе которого военнослужащие совместно с представителями МЧС, МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора отработали действия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС).

Передовой отряд ликвидации ЧС совершил марш в район обнаружения условного очага заражения. Специалисты бригады РХБ защиты взяли пробы почвы, воздуха и воды и доставили их в современный лабораторно-полевой комплекс КЛП-10.

В районе учения были развернуты станции специальной обработки транспорта и боевой техники. В населенном пункте организована дезинфекция улиц, санитарная обработка людей. Военнослужащие с помощью новейших авторазливочных станций АРС-14КМ провели обработку местности дезинфицирующими растворами. В рамках учения организовано взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, развернут оперативный штаб.

В тактико-специальном учении, которое проводится в период с 24 по 28 марта, принимает участие более 500 военнослужащих ЮВО, а также задействовано более 100 единиц военной и специальной техники войск РХБ защиты, в том числе: новейшие машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6, автомобильные разливочных станции АРС-14КМ, универсальная станция специальной обработки УССО, комплект дезинфекции аэрозольной КДА, комплекс лабораторно-полевой КЛП-10.



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