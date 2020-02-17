Французька контейнерно-логістична компанія CMA CGM закрила першу угоду, пов'язану з продажем портових активів спільному з China Merchants Port Holdings підприємству Terminal Link.

Про це повідомила прес-служба CMA CGM, пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, до периметру операції вартістю $815 млн увійшли перші 8 з 10 терміналів, які плануються до передачі: Odessa Terminal (Україна), CMA CGM PSA Lion Terminal (CPLT, Сігнапур), Kingston Freeport Terminal (Ямайка), Rotterdam World Gateway (Нідерланди), Qingdao Qianwan United Advance Container Terminal (Китай), Vietnam International Container Terminal, Ho Chi Minh City (В'єтнам), Laem Chabang International Terminal (Таїланд) і Umm Qasr Terminal (Ірак).

«Ця угода, оголошена 20 грудня 2019 року, є важливим кроком у плані ліквідності на суму $2,1 і дозволить нам зміцнити наш баланс. В умовах високої невизначеності, спричиненої кризою в галузі охорони здоров'я COVID-19, закриття цієї транзакції, як було оголошено раніше, демонструє стійкість CMA CGM Group», — заявив голова і головний виконавчий директор CMA CGM Group Родольф Сааде.

Угода є частиною ширшої домовленості, яка охоплює в цілому десять терміналів CMA CGM. Продаж інших двох терміналів (Mundra Terminal в Індії і Gemalink у В'єтнамі) на суму понад $150 млн, як очікується, завершиться до кінця першої половини 2020 року.

Terminal Link — це спільне підприємство CMA CGM і China Merchants Port, створене в 2013 році, в якому 51% акцій належить CMA CGM, 49% — China Merchants Port. Пакет акцій терміналів буде спочатку перегруповано під дві дочірні компанії CMA CGM, а саме, французьку CMA CGM Port Terminals і сінгапурську Terminal Link Holding, які потім будуть продані компанії Terminal Link.

Напри кінці 2019 року CMA CGM підписала угоду з China Merchants Port про продаж Terminal Link своєї частки в 10 терміналах. Вартість операції складає $968 млн. Закриття угоди планувалося навесні 2020 року.

До числа термінальних активів увійшли 50% акцій Odessa Terminal. У периметрі угоди також 100% акцій Kingston Freeport Terminal (Кінгстон, Ямайка), 30% Rotterdam World Gateway (Роттердам, Нідерланди), 47,25% First Logistics Development Company (Хошимін, В'єтнам), 24% Qingdao Qianwan United Advance Container Terminal ( Циндао, Китай), 100% Umm Qasr Terminal, (Басра, Ірак), 50% Mundra Terminal (Мундра, Індія), 49% CMA CGM PSA Lion Terminal (Сінгапур), 14,5% Laem Chabang International Terminal (Гавкотом Чабанг, Таїланд), 25% Gemalink (Кай Меп, В'єтнам). Їх продаж є частиною плану судноплавної компанії для скорочення заборгованості та залучення до середини 2020 роки додаткових грошових коштів в розмірі понад $2 млрд за рахунок продажу суден і частки в термінальних активах.

China Merchants Port (штаб-квартира — Гонконг) є частиною китайського державного багатопрофільного конгломерату China Merchants Group. Займається портовими операціями, контейнерним і судноплавним бізнесом. Оперує терміналами в 36 портах в 18 країнах і регіонах.

CMA CGM є співзасновником ТОВ «Бруклін-Київ Порт», яке оперує контейнерним терміналом у Хлібній гавані (причал №42-43) Одеського морського порту. Французька компанія контролює 50% контейнерного терміналу з 2008 року.

У грудні 2018 року ДП «Адміністрація морських портів України», ДП «Одеський морський торговельний порт», ТОВ «Бруклін-Київ Порт» і CMA CGM уклали меморандум, який передбачає інвестиції французької компанії в розвиток інфраструктури одеського терміналу €20 млн.