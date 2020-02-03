Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його турецький колега Мевлют Чавушоглу у ході телефонної розмови, що відбулася у п’ятницю, домовились про те, що дві країни спільно докладатимуть зусиль для збереження торгівлі та підтримки економік.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.

Так, повідомляється, що під час розмови глава зовнішньополітичного відомства Туреччини висловив вдячність Україні за сприяння у поверненні турецьких громадян додому з різних країн світу.

Зі свого боку, Кулеба подякував колезі за аналогічне сприяння Туреччини громадяни України.

“У цей непростий час ми об’єднуємо зусилля з нашими турецькими друзями, аби протистояти викликам пандемії, захищати наших громадян та підприємців”, - наголосив він.

Глави МЗС окрему увагу приділили пошукам рішення проблеми вантажних перевезень до Туреччини та транзитом через неї.