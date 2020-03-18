Санатории, пансионаты и дома отдыха аннексированного Россией Крыма не будут принимать туристов с 28 марта по 1 июня.

Указ об этом подписал глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.

Документ опубликован на официальном сайте оккупационного правительства полуострова.

«С 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглосуточного действия и гостиницах, иных средствах размещения, расположенных в Республике Крым, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках», – говорится в документе.

Согласно указу, для тех туристов, кто уже проживает в санаториях и домах отдыха, нужно обеспечить условия для их самоизоляции, организовать питание и «проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления».

Ранее т.н. "вице-премьер" Крыма Елена Романовская сообщила, что власти республики вводят новые ограничительные меры на территории полуострова для недопущения распространения коронавируса.

Согласно указу, приостанавливается деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, бассейнов, аквапарков, спа и фитнес-центров, спортивных и тренажерных залов, работа салонов красоты, бань и саун. Приостановлено проведение досуговых, зрелищных, физкультурных, выставочных, просветительских, рекламных и других мероприятий с очным присутствием граждан. Приостановлено посещение гражданами различных зданий и сооружений для проведения указанных мероприятий.

В Крыму на утро пятницы, 27 марта, количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 14. Еще пять случаев заражения выявлено в Севастополе. В больницах Крыма находится более 1000 больных с диагнозом "пневмония".