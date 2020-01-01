Аэропорт Внуково практически полностью законсервировал с 24 марта зону международных вылетов, оставив в работе только часть, которая задействована при выполнении вывозных рейсов.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель аэропорта.

"Аэропорт Внуково законсервировал с 24 марта значительную часть международной галереи, оставив в работе только зону трех телетрапов из 13-ти, которые задействованы при выполнении вывозных рейсов", - сказал он.

Ранее ряд аэропортов уже сообщил о закрытии международных терминалов или консервации зоны международных вылетов. Так, например, аэропорт Шереметьево в марте из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса закрыл терминалы E и F, с 1 апреля закроет терминал D, рейсы будут переведены в терминал F, все внутренние - в терминал B. На прошлой неделе Домодедово сообщал, что прорабатывается схема частичного закрытия галереи международных вылетов в аэропорту.