Аэропорт Внуково приостановил работу зоны международных вылетов
|15:40 27.03.2020
|Россия
Аэропорт Внуково практически полностью законсервировал с 24 марта зону международных вылетов, оставив в работе только часть, которая задействована при выполнении вывозных рейсов.
Об этом ТАСС сообщил официальный представитель аэропорта.
"Аэропорт Внуково законсервировал с 24 марта значительную часть международной галереи, оставив в работе только зону трех телетрапов из 13-ти, которые задействованы при выполнении вывозных рейсов", - сказал он.
Ранее ряд аэропортов уже сообщил о закрытии международных терминалов или консервации зоны международных вылетов. Так, например, аэропорт Шереметьево в марте из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса закрыл терминалы E и F, с 1 апреля закроет терминал D, рейсы будут переведены в терминал F, все внутренние - в терминал B. На прошлой неделе Домодедово сообщал, что прорабатывается схема частичного закрытия галереи международных вылетов в аэропорту.
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