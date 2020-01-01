Лоукостер "Победа" с 1 апреля приостановит все полеты, включая внутренние рейсы, до 31 мая.

Об этом говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

"Победа" первой из всех российских авиакомпаний приняла решение о полной приостановке полетов. Такая мера, по мнению перевозчика, поможет сосредоточиться на антикризисных мерах и подготовке к возобновлению полетов. При этом перевозчик вернет пассажирам деньги за билеты только на счет в личном кабинете, их можно будет потратить на любой перелет в течение года после возобновления полетов.

"Лоукостер "Победа" принял решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Мера принята в связи с постановлением правительства РФ и продлится по 31 мая. Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов", - говорится в сообщении компании.

"Мы абсолютно солидарны с принятым правительством решением. Сейчас самое главное - это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома", - сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков (его слова приводятся в сообщении "Победы").

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Флот авиакомпании состоит из 30 самолетов Boeing 737 NG.