Оккупационная власть в Крыму, несмотря на сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса, готовится к празднованию дня Победы.

В этом году «победобесие» зашкалило больше обычного, пишет ghall.com.

На этой неделе в бахчисарайском районе прошел уже традиционный муниципальный этап творческого конкурса под названием «Мы — наследники Победы!». Который из-за карантина все-таки решили провести в видеоформате. Никто и ничего отменять не планирует.

«К угрозам психическому здоровью детей, которое 6 лет в Крыму происходит, оккупант Россия добавила угрозы уже и физическому здоровью! ВОЗ, ООН, Україна — давайте как-то озаботимся!», — разместил публикацию в Твиттер блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму стремительно растет число зараженных коронавирусом.