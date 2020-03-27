В оккупированном Крыму детей принуждают к участию в параде 9 мая во время карантина
|19:00 27.03.2020
|Крым
Оккупационная власть в Крыму, несмотря на сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса, готовится к празднованию дня Победы.
В этом году «победобесие» зашкалило больше обычного, пишет ghall.com.
На этой неделе в бахчисарайском районе прошел уже традиционный муниципальный этап творческого конкурса под названием «Мы — наследники Победы!». Который из-за карантина все-таки решили провести в видеоформате. Никто и ничего отменять не планирует.
«К угрозам психическому здоровью детей, которое 6 лет в Крыму происходит, оккупант Россия добавила угрозы уже и физическому здоровью! ВОЗ, ООН, Україна — давайте как-то озаботимся!», — разместил публикацию в Твиттер блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму стремительно растет число зараженных коронавирусом.
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