Росія наразі проігнорувала запит України на транзит гуманітарного вантажу - МЗС

18:40 27.03.2020   Украина

Російська Федерація наразі не відповіла на запит України щодо транзиту її територією гуманітарного вантажу для протидії коронавірусу.

Про це у коментарі Укрінформу в п'ятницю, 27 березня, заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

«Було звернення від Росії організувати гуманітарний поїзд для евакуації з України російських громадян, ми пішли назустріч. Натомість наші запити до Російської Федерації стосовно транзиту через її територію вантажів з медичним обладнанням чи з медичними товарами так і залишилися без відповіді», - сказав дипломат.

У цьому контексті заступник міністра констатував відсутність конструктиву з боку РФ. «Росія як дотримувалася своєї законсервованої позиції несприйняття України і нереагування на наші запити, так і продовжує її дотримуватися», - зазначив Боднар.

Водночас він звернув увагу на те, що, використовуючи ситуацію з коронавірусом, РФ розгорнула кампанію за скасування міжнародних санкцій, накладених на неї за анексію Криму та збройну агресію проти України на Донбасі.

«Зараз ми вже є свідками, як Росія і деякі країни, які її підтримують, намагаються в рамках ООН та інших міжнародних організацій «розкрутити» тему необхідності скасування існуючих санкцій у зв’язку з пандемією коронавірусу. Ми акцентували увагу наших міжнародних партнерів і продовжуємо наполягати, що санкційний режим має зберігатися, допоки Росія не припинить агресію проти України і не звільнить окуповані території», - акцентував Боднар.

Стосовно долі гуманітарного вантажу для України, який Росія не дозволила провезти через свою територію, дипломат запевнив, що він некритичний, а шлях доставки його чи альтернативних товарів обов’язково буде знайдено.

«Зараз плануються польоти літаків, вантажі передаються через DHL (міжнародна компанія експрес-доставки вантажів і документів – ред.) – шляхи можуть бути різними. Але ця ситуація демонструє триваюче негативне ставлення Росії до України і намагання досягти політичних цілей, скориставшись надзвичайно складною ситуацією у світі», - підкреслив заступник міністра.

Він зауважив, що незмінність імперської політики Росії щодо України мають усвідомити й ті політики, які намагаються доносити сигнали про «необхідність перезавантаження відносин з Росією та відновлення діалогу з Кремлем».

Як повідомлялось, Міністерство закордонних справ на прохання РФ надало дозвіл на евакуацію з України громадян Росії спецпоїздом, яким з РФ на Батьківщину повернуться наші співгромадяни. Станом на 25 березня до Посольства України в РФ звернулися близько 800 наших співвітчизників, які хочуть повернутися в Україну.

Укрзалізниця 27-29 березня виконає спецрейс за маршрутом "Київ - Москва - Київ", яким забере українців із Російської Федерації у зв'язку із карантинними обмеженнями.



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