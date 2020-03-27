УЗ увеличила грузовую работу на припортовых станциях в период карантина
|18:20 27.03.2020
|Украина
В марте текущего года, несмотря на карантин, "Укрзализныця" увеличила грузовую работу на припортовых станциях черноморских портов.
По состоянию на 24 марта среднесуточная погрузка в вагоны составила 29,1 тыс тонн, что больше аналогичного показателя прошлого года на 130,5%.
Об этом, как пишет ЦТС, рассказал в комментарии Магистрали начальник производственного подразделения "Дирекция железнодорожных перевозок по организации взаимодействия портов и припортовых станций" регионального филиала "Одесская железная дорога" (ДН-5) АО "Укрзализныця" Андрей Киман.
Ежесуточно в портах загружают в среднем 551 вагон. Самыми массовыми грузами были уголь, никелевая и марганцевая руда, удобрения. Выгрузка также увеличилась на 102,3% по сравнению с мартом прошлого года.
"Сейчас в портах в пределах карантинных мероприятий дополнительно осматривают судна, однако на рабочий процесс это не влияет", - отметил Киман.
По его словам, работников дирекции, из-за ограничения работы одесского общественного транспорта, подвозят на работу ведомственным автотранспортом регионального филиала.
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