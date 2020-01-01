В Москву стягиваю росгвардейцев, бронетранспортеры и специальную технику .

Несколько часов назад жители Москвы и Подмосковья сообщили о том, что в направлении столицы движутся огромные колонны Росгвардии, бронетранспортёры и специальная техника. Речь идёт о более чем сотне единиц бронетехники, что вызвало панику на фоне появления ранее опровергнутых данных о введении в столице карантина и комендантского часа, пишет avia.pro.

На представленных видеокадрах можно увидеть .как по трассам осуществляется движение крупных колонн транспортных средств. Речь идёт об автобусам с представителями «Росгвардии», бронетранспортёрах и транспортных средствах с силами Внутренних войск.

Соответствующие видеозаписи были быстро распространены через социальные сети и информационные ресурсы, в связи с чем появились утверждения о скором закрытии границ российской столицы.

Тем не менее, несмотря на публикацию соответствующих фото- и видеоматериалов, стало известно о том, что причиной по которой в направлении Москвы двигались колонны военной техники, вовсе не связаны с закрытием на жёсткий карантин, а ввод войск в Москву не связан с обеспечением жёсткого контроля и введением комендантского часа, а обусловлено это в первую очередь тем, что проводилась тренировка к параду Победы.

«Нет ничего удивительного в перемещении крупных колонн техники, так как полным ходом ведется подготовка к проведению парада в честь 75-летия Победы. Паника о вводе войск в Москву создается искусственно и это конечно же следует пресекать», - пишет издание.