В Крыму вводят новые ограничительные меры

17:40 27.03.2020   Крым

Оккупационные власти Крыма вводят новые ограничительные меры на территории полуострова для недопущения распространения коронавируса. 

Об этом 27 марта сообщила зампредседателя Совета министров Елена Романовская, пишет Крыминформ.

Указом будут введены новые ограничительные меры. Приостанавливается деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, бассейнов, аквапарков, спа и фитнес-центров, спортивных и тренажерных залов. Также приостанавливается работа салонов красоты, бань и саун. Приостановлено проведение досуговых, зрелищных, физкультурных, выставочных, просветительских, рекламных и других мероприятий с очным присутствием граждан. Приостановлено посещение гражданами различных зданий и сооружений для проведения указанных мероприятий.

«(Приостанавливается) посещение гражданами территорий общегородского значения: парков, музеев-заповедников, музеев-усадеб... Работа кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, также работа учреждений библиотечной сети и культурно-досугового типа, – добавила Романовская. – С 28 марта по 5 апреля, обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан имеющих (хронические) заболевания, которые находятся в зоне риска. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц».

Также с 28 марта по 5 апреля 2020 года приостановлена работа объектов общественного питания, кроме предоставления продуктов на вынос, без нахождения там граждан. Ограничение не распространяется на общепиты, где питаются сотрудники ресурсоснабжающих предприятий и государственных органов, и предприятия, работающие в чистой зоне аэропорта Симферополь. Приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, и мест продажи продуктов питания и товаров первой необходимости.

В оккупированном Крыму на утро сегодняшнего дня количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 14. Все новые заразившиеся прибыли из ОАЭ, они находились в круизах на двух лайнерах. Под наблюдением, по данным на 27 марта, находится 2 230 человек, 2 169 человек – под карантином дома.



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