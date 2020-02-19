Американский беспилотник "кружил" над местом крушения российского Су-27 в Черном море / Фото
|17:20 27.03.2020
|Крым
В районе крушения российского истребителя Су-27 в Черном море была замечена активность ВВС США.
Речь идет о многочасовом полете американской военной авиации, которая, очевидно, "могла создавать препятствия по поиску места крушения самолета и катапультировавшегося лётчика", пишет avia.pro.
Согласно данным информационного ресурса «Planeradar», американский стратегический беспилотный летательный аппарат разведывательного типа RQ-4B Global Hawk продолжительное время кружил вдоль побережья Крыма, находясь над районом, где и потерпел крушение российский боевой самолёт.
«Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, позывной #FORTE10, взлетевший с авиабазы Сигонелла произвёл разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России», - сообщает «Planeradar»
Цель совершенного полета пока что не раскрывается, однако, известно о том, что маршрут полета американского стратегического беспилотного летательного аппарата пролегал практически вдоль побережья оккупированного Россией Крыма, хотя не исключена вероятность того, что дрон мог осуществлять сбор данных и о ходе поисково-спасательной операции, пишет издание.
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