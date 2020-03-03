Беженцы покинули границу Турции и Греции на фоне угрозы Covid-19
|17:00 27.03.2020
|Турция
Угроза пандемии инфекции коронавируса нового типа вынудила десятки тысяч беженцев покинуть приграничные с Грецией районы Турции, где они находились более месяца в надежде на допуск в страны Европейского союза.
Осознав нежелание властей Греции открывать КПП для желающих, подать заявки на убежище и высокий риск заражения коронавирусом в случае игнорирования карантинных мер, беженцы обратились в Управление по вопросам миграции по провинции Эдирне с просьбой помочь им покинуть район границы, пишет Анадолу.
При поддержке администрации губернатора Эдирне беженцев на автобусах распределили по временным местам размещения и поместили под каратнин.
По окончанию карантина они будут переправлены в соответствующие регионы Турции.
Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией.
Вирус в основном передается воздушно-капельным путем, он может распространяться при кашле, чиханье, через капли слюны или выделения из носа. Кроме этого, существует шанс заражения контактным путем.
Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.
Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея.
Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.
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