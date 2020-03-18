ЮВО: Российские артиллеристы провели боевые стрельбы в горах Южной Осетии
|16:40 27.03.2020
|Южная Осетия
Артиллеристы 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили бронетехнику наступающего условного противника в ходе двустороннего учения на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии.
В ходе боевой стрельбы артиллеристы российского соединения с применением 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Акация» и 120-мм минометов «Сани» нанесли огневое поражение по координатам целей. После каждого залпа расчеты отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции, пишет пресс-служба Минобороны России.
Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управлении артиллерией с комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».
Также в едином замысле с артиллеристами выполняли свои задачи танкисты, разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов.
В учении приняло участие более 1 тысячи военнослужащих ЮВО, было задействовано около 80 единиц вооружения и военной техники. Также были задействованы подразделения вооруженных сил Южной Осетии.
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