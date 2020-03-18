В Дагестане завершилось командно-штабные учения с подразделениями отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа, по итогам которого будет произведён детальный разбор действий командиров и штабов.

В рамках КШУ около 1 тысячи военнослужащих были подняты по тревоге, приведены в боевую готовность и совершили марш в районы полигонов Аданак и Турали, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

На учениях была создана сложная быстроменяющаяся обстановка, характерная для современных боевых действий. При решении задач разведки, управления войсками, корректировки и засечки целей активно применялись беспилотные летательные аппараты. Также подразделения морской пехоты выполнили задачи в ходе оборонительных боёв и наступательных действий в составе батальонов. Артиллерийские подразделения полка выполнили около 40 огневых задач и отработали порядка 20 вводных во время учения.

В ходе КШУ пунктам управления и узлам связи пришлось несколько раз менять места развертывания и совершать марш в неизвестный район. Подразделения связи обеспечили бесперебойное управление войсками в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы, при этом было развернуто около 20 км линий проводной связи.

В учениях было задействовано свыше 200 единиц боевой техники, в том числе БТР-82А, Урал-4320 с гаубицей Д-30, БМ-21 «Град-М».

Ракетный катер «Ступинец» бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии (КФл) в рамках программы подготовки к выполнению задач по предназначению вышел в акваторию Каспийского моря.

Ракетный катер в рамках курсовой задачи К-2 выполнит артиллерийские стрельбы, по нормативам АС-7 «Стрельба по морским целям», АС-9 «Стрельба по воздушным целям», АС-50 «Расстрел плавающей мины», в том числе боевое упражнение ГР-2, 3 «Стрельба из ручного гранатомёта по обнаруженным диверсантам». В ходе учений моряки отработают противовоздушную оборону и выполнят электронный пуск ракетой из ракетного комплекса «Термит». Экипаж подтвердит готовность к самостоятельному выполнению боевых задач и упражнений в море.

Выходу ракетного катера предшествовало проведение различных мероприятий в пункте базирования по специальной курсовой задаче К-1, включающей в себя подготовку к плаванию, отработку элементов боевой и повседневной деятельности в условиях базы.

С начала учебного года на кораблях КФл идёт процесс сдачи курсовых задач, который является составной частью программы подготовки каждого корабля к выполнению задач по предназначению.

На учениях в море экипаж ракетного катера проведёт тренировки по борьбе за живучесть, противодиверсионной и противовоздушной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, а также отработает мероприятия по радиационной, химической и биологической защите.

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) в рамках командно-штабного учения (КШУ) провели рейдовые и разведывательно-поисковые действия с боевой стрельбой на бронетранспортерах БТР-82А.

В ходе учения военнослужащие выполнили маневры и наступательные действия в незнакомой горно-лесистой местности, а также поиск, блокирование, захват и уничтожение условного противника. В одном из тактических эпизодов рота морской пехоты при совершении марша отразила огневую засаду диверсионно-разведывательной группы незаконного вооруженного формирования.

Также морские пехотинцы совершенствовали навыки организации наблюдательных постов, устройства разведывательных засад, инженерного оборудования позиций, установки минно-взрывных заграждений.

Всего в КШУ задействовано около 1 тыс. военнослужащих КФл и более 200 единиц вооружения и военной техники