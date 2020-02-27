Глава МЗС Австрії заявив про безперспективність спроб РФ скасувати санкції через коронавірус
|16:00 27.03.2020
|Россия
Федеральний міністр з питань Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії Александр Шалленберг під час телефонної розмови з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив про безперспективність спроб Росії скасувати санкції через коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба МЗС, пише Укрінформ.
Зазначається, що обидва міністри констатували єдність позицій щодо необхідності збереження санкцій міжнародної спільноти як відповіді на агресивні дії Росії та порушення Москвою норм міжнародного права.
«Намагання Росії скасувати санкції з огляду на коронавірус є безперспективними», - запевнив Шалленберг.
Як повідомлялось, раніше під час перемовин з міністру закордонних справ України Д.Кулебою про незмінність позицій щодо санкцій з огляду на спроби Росії послабити їх на тлі пандемії Covid-19 заявили глави МЗС Румунії Богдан Ауреску та Угорщини Петер Сіярто.
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