Граждане РФ в Приднестровье остались без средств из-за запрета на карты Visa и Mastercard

19:40 27.03.2020   Приднестровье

Непризнанное Приднестровье просит Россию и других посредников на переговорах по урегулированию конфликта способствовать решению финансовой проблемы проживающих в регионе российских граждан.

Россияне в условиях карантина по коронавирусу фактически остались без средств, так как не могут пользоваться банковскими картами . Об этом заявил в пятницу, 27 марта, президент непризнанной республики Вадим Красносельский, напомнив, что ограничения на работу международных банковских карт в Приднестровье были введены два месяца назад властями Молдовы, пишет finanz.ru.

«Мы просим участников формата «пять плюс два» (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) принять меры для защиты российских граждан, оставшихся без средств к существованию из-за невозможности пользоваться на территории Приднестровья банковскими картами Visa и Mastercard из-за действий властей Молдавии. Ими пользовались в основном люди преклонного возраста, которые получали пенсии и переводы из России», - цитирует лидера Тирасполя его пресс-служба. Красносельский сообщил, что таких людей насчитывается порядка 10 тысяч.

По его словам, если после введенного Кишиневом запрета эту проблему люди решали, выезжая за пределы республики и пользуясь банкоматами в Молдове и на Украине, то сейчас сделать это невозможно в условиях введенных в связи с коронавирусом карантинных ограничений.



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