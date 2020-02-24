У морських портах України діє заборона полишати межі пункту пропуску членам екіпажів іноземних суден, які не є громадянами України.

Про це повідомила прес-служба ДП «Адміністрація морських портів України», пише видання Порти України.

Як повідомляється, таке рішення прийняла Державна прикордонна служба на виконання розпорядження уряду про заборону перетину державного кордону України іноземними громадянами та особами без громадянства. Воно посилює впроваджені санітарні заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції в портах і доведено Південним регіональним управлінням Держприкордонслужби.

«Для забезпечення виконання розпорядження уряду, прикордонний контроль суден та ідентифікація осіб здійснюються прикордонниками безпосередньо біля трапу судна. Крім того, на борт іноземних суден допускається тільки обслуговуючий персонал з обов'язковими засобами індивідуального захисту», - вказала прес-служба.

В АМПУ зазначили, що заборона на перетин державного кордону України іноземними громадянами не стосується зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Вантажні операції, експорт, імпорт, транзит продукції через морські порти зараз відбувається у штатному режимі з урахуванням комплексу протиепідемічних заходів. Згідно з розпорядженням уряду, тимчасово закриті лише пункти пропуску в морських портах Усть-Дунайськ і Скадовськ.

Українські морські порти у своїй роботі дотримуються всіх необхідних і визначених Міністерством охорони здоров'я заходів, рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби з коронавірусною інфекцією і міжнародних медико-санітарних правил.

ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) спільно з іншими державними органами в січні 2020 року запровадило комплекс епідеміологічного нагляду і профілактичних заходів із метою недопущення проникнення через державний кордон у морських портах коронавірусу COVID-19. Дії виконуються відповідно до вимог Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП 2005) і наказу Міністерства охорони здоров'я від 24 січня 2020 року №185.