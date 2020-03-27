Специальные учения по локализации чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с угрозой вирусных инфекций, пройдут на семи полигонах в Западном и Центральном военном округах.

Как пишет ghall.com, об этом сообщает Минобороны РФ.

Учения пройдут на полигонах “Кирилловский” (Ленинградская область), “Погоново” (Воронежская область), “Мулино” (Нижегородская область), “Свердловский” (Екатеринбург), “Рощинский” (Самарская область), “Чебаркульский” (Челябинская область) и “Юргинский” (Кемеровская область).

В учениях будут задействованы подразделения Воздушно-космических сил (ВКС), Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения, информирует Минобороны РФ.

Согласно сообщению, инженерные войска выполнят фортификационные работы. Медицинские отряды специального назначения отработают лечебно-эвакуационные задачи. Подразделения медицинского обеспечения выполнят санитарно-противоэпидемические мероприятия. Соединения материально-технического обеспечения отработают задачи по организации проживания и питания в полевых условиях.

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ идет проверка готовности войск к решению задач по локализации ЧС, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Также сообщалось, что в четырех российских регионах уже создали группировки войск для борьбы с коронавирусом на территории Западного военного округа (ЗВО).

Сейчас подразделения готовятся к маршам на военные полигоны в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях, информирует штаб ЗВО. По его данным, всего от ЗВО привлечены “около 1 тыс. военнослужащих, свыше 200 ед. военной и специальной техники”.