На севере Крыма зафиксирована дымка непонятного происхождения / Фото
|14:40 27.03.2020
|Крым
В селе Воинка Красноперекопского района зафиксирована дымка непонятного происхождения.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал крымскотатарский активист Нариман Джелял, пишут Новости Крыма.
По его словам, дымка наблюдалась накануне около 17:40 по местному времени. Местные жители никакого запаха не чувствовали.
«Судя по комментариям и увиденному мной по месту жительства, такая дымка или туман зафиксирован в разных местах Крыма. Где-то сообщают о горелом, химическом запахе. Знакомые говорят, что это не пыль, так как она оседала бы на поверхностях, чего нет», – написал Джелял.
На данный момент отсутствует реакция соответствующих ведомств Крыма на эту информацию.
Аналогичное явление наблюдалось 26 марта на Южном беререгу Крыма в течение всего дня.
Фото с сайта Новости Крыма
Ще на цю тему:
В оккупированном Крыму детей принуждают к участию в параде 9 мая во время карантина
Окупанти назвали нові вулиці Сімферополя на честь Захарченка, Лужкова та "кримської самооборони"
"В окупованому Криму почнуть примусово вилучати земельні ділянки у їх власників" - Бабін
Аксьонов закликав МВС РФ до насильства над кримчанами, котрі приховують недавні поїздки за кордон
Курорты Евпатория и Ялта, а также Керчь станут городами-обсерваторами для зараженных коронавирусом
Поиски пилота упавшего в Черное море Су-27 переместились к оккупированному Севастополю
Дорогі кримчани!
Землею в окупованому Криму зможуть володіти тільки громадяни РФ — Путін підписав указ
Окупаційна влада Криму на тлі пандемії коронавірусу планує влаштувати ярмарки "для врегулювання цін"
На городских кладбищах Севастополя орудуют вандалы