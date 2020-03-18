Пять жителей Севастополя заразились коронавирусом
|14:20 27.03.2020
|Севастополь
Пять случаев заражения коронавирусной инфекции зафиксировано в оккупированном Севастополе.
Об этом сообщила пресс-служба оккупационного правительства города, пишет Крыминформ.
«В Севастополе подтверждено пять случаев новой коронавирусной инфекции. Заболевшие вернулись из зарубежных поездок, в город они прибыли после посещения Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии», – говорится в сообщении.
Все заразившиеся – госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное, о своем возвращении из-за границы они не сообщили.
«Пациенты получают необходимое лечение в городской инфекционной больнице. Госпитализированы с соблюдением всех норм инфекционной безопасности в отдельные боксы. Диагноз подтверждён по результатам лабораторных исследований. Состояние заболевших медики оценивают удовлетворительно, течение заболевания бессимптомное. К сожалению, эти люди не сообщили о себе и их выявили работники штаба», – сообщил т.н. "и.о. губернатора города" Михаил Развожаев.
Собственник севастопольского отеля «Аквамарин» получил рекомендацию закрыть отель на карантин. Там с 17 марта находился один из пяти зараженных коронавирусом в регионе. Об этом сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора по оккупированным Крыму и Севастополю Роман Проскурнин.
В Крыму на утро 27 марта количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 14. Все новые заразившиеся прибыли из ОАЭ, они находились в круизах на двух лайнерах. Под наблюдением, по данным на 27 марта, находится 2 230 человек, 2 169 человек – под карантином
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