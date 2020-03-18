Пять жителей Севастополя заразились коронавирусом

14:20 27.03.2020   Севастополь

Пять случаев заражения коронавирусной инфекции зафиксировано в оккупированном Севастополе. 

Об этом сообщила пресс-служба оккупационного правительства города, пишет Крыминформ.

«В Севастополе подтверждено пять случаев новой коронавирусной инфекции. Заболевшие вернулись из зарубежных поездок, в город они прибыли после посещения Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии», – говорится в сообщении.

Все заразившиеся – госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное, о своем возвращении из-за границы они не сообщили.

«Пациенты получают необходимое лечение в городской инфекционной больнице. Госпитализированы с соблюдением всех норм инфекционной безопасности в отдельные боксы. Диагноз подтверждён по результатам лабораторных исследований. Состояние заболевших медики оценивают удовлетворительно, течение заболевания бессимптомное. К сожалению, эти люди не сообщили о себе и их выявили работники штаба», – сообщил т.н. "и.о. губернатора города" Михаил Развожаев.

Собственник севастопольского отеля «Аквамарин» получил рекомендацию закрыть отель на карантин. Там с 17 марта находился один из пяти зараженных коронавирусом в регионе. Об этом сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора по оккупированным Крыму и Севастополю Роман Проскурнин.

В Крыму на утро 27 марта количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 14. Все новые заразившиеся прибыли из ОАЭ, они находились в круизах на двух лайнерах. Под наблюдением, по данным на 27 марта, находится 2 230 человек, 2 169 человек – под карантином 



Ще на цю тему:

20:00 27.03.2020
Офмциально: Санатории и пансионаты Крыма не будут принимать туристов до лета
17:40 27.03.2020
В Крыму вводят новые ограничительные меры
13:40 27.03.2020
Власти России решили закрыть Крым от туристов
18:01 26.03.2020
МЗС закликає світ до посилення санкцій через указ Путіна про землю в окупованому Криму
09:01 26.03.2020
Чубаров про указ Путіна щодо прав власності на землю в окупованому Криму: "Це прискорення колонізації Криму"
20:20 25.03.2020
Брату окупаційного «мера Севастополя» Михайлу Чалому повідомлено про підозру та оголошено в розшук
18:40 25.03.2020
Путінська заборона українцям володіти землею в Криму є воєнним злочином – Прокуратура АРК
16:20 25.03.2020
Аксенов требует остановить турпоток в Крым до мая
15:00 25.03.2020
Санаторно-курортное лечение в Крыму оказалось под угрозой приостановки из-за коронавируса
12:00 25.03.2020
Депутат просить уряд відреагувати на позбавлення Путіним кримчан прав на землю
08:00 25.03.2020
За последние сутки обследовал в Крыму на коронавирус 50 человек
18:30 24.03.2020
В МИД Канады заявили, что готовы помочь в возможных переговорах по возврату Крыма
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
19:21 24.03.2020
Вірменія посилила заходи надзвичайного стану
11:15 24.03.2020
В Армении с 24 марта будут закрыты все кафе и рестораны
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
12:01 24.03.2020
202 случая заражения коронавирусом в Болгарии
11:20 23.03.2020
"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:50 27.03.2020
ЮВО: Специалисты РХБ защиты в Абхазии осваивают новейшие машины химической разведки
16:40 27.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы провели боевые стрельбы в горах Южной Осетии
11:00 27.03.2020
Одну из крупнейших гостиниц Тбилиси превратят в карантинную зону
10:00 27.03.2020
Абхазия планирует создать единое турпространство с Россией
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:40 27.03.2020
Граждане РФ в Приднестровье остались без средств из-за запрета на карты Visa и Mastercard
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
12:30 24.03.2020
В Приднестровье еще четверо инфицированных COVID-19
12:15 24.03.2020
Минздрав Молдовы представил обновленные данные о ситуации с COVID-19
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 27.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 26, 27 марта
19:20 27.03.2020
"Победа" приостанавливает все полеты, включая внутренние рейсы
18:00 27.03.2020
Сотни автобусов Росгвардии, бронетранспортеры и спецтехникустягивают в Москву / Видео
16:20 27.03.2020
Каспийская флотилия завершила командно-штабного учения
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
11:51 24.03.2020
Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно
Всі новини країни
Турция Турция
17:00 27.03.2020
Беженцы покинули границу Турции и Греции на фоне угрозы Covid-19
11:40 27.03.2020
Компания Ares Shipyard построит 122 катера для Береговой охраны Турции
10:40 27.03.2020
Президент Турции призвал участников G20 к экстренным мерам на фоне пандемии коронавируса
20:00 25.03.2020
Туреччина завершила розслідування вбивства Хашоггі - Інтерпол шукатиме 20 осіб
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 27.03.2020
Французька компанія CMA CGM продала частку в контейнерному терміналі в Одесі
20:20 27.03.2020
Україна і Туреччина домовились про співпрацю під час пандемії коронавірусу
20:00 27.03.2020
Офмциально: Санатории и пансионаты Крыма не будут принимать туристов до лета
19:00 27.03.2020
В оккупированном Крыму детей принуждают к участию в параде 9 мая во время карантина
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд