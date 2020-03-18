Власти России решили закрыть Крым от туристов
|13:40 27.03.2020
|Крым
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить деятельность объектов общепита и санаторно-курортных организаций.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства РФ, пишет Крыминформ.
«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить с 28 марта до 5 апреля деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли», – сказано в тексте поручения.
Всем федеральным органам власти, которые имеют подведомственные пансионаты, дома отдыха, гостиницы, детские лагери и санатории поручено приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан с 28 марта до 1 июня. «В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления», – говорится в поручении.
Кроме того, как сообщает телеканал RT, Мишустин поручил приостановить с 28 марта деятельность объектов массового отдыха, расположенных на курортах. «Рекомендовать... приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения», – отмечается в поручении.
В Крыму на утро 26 марта выявлено семь человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 1 523 жителя Крыма: 1 467 человека – под карантином дома. С диагнозом "пневмания" в оккупированном Крыму госпитализировано более 1000 человек.
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