Белорусские и польские военные потренировались сбивать самолеты противника.

Вопреки тому факту, что Белоруссия называет Россию своим верным военным партнером, стало известно о том, что 25 марта белорусские военные тренировались вместе с военными из Польши сбивать самолёты противника. Учитывая тот факт, что Белоруссия действовала совместно с НАТО, речь, вполне вероятно, может идти о российских самолётах, что вызывает массу вопросов касательно того, насколько ли близким союзником является Минск по отношению к Москве, пишет российское издание avia.pro.

«25 марта проходит совместная тренировка ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси и Воздушных сил Польши по обмену информацией о воздушной обстановке и полетах воздушных судов. Тренировка проводится в рамках подготовки к совместным действиям по обеспечению безопасности проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года (пройдет в Минске и Риге) и Европейских игр 2023 года (пройдут в Кракове). Как отмечает пресс-служба Министерства обороны Беларуси, совместная тренировка была спланирована еще в ноябре 2019 года и входит в План международного военного сотрудничества на 2020 год», - сообщает информационное издание «Навины».

Издание avia.pro уточняет, что на данный момент остаётся неизвестным, против какого потенциального противника совместно осуществляли тренировку польские и белорусские военные, однако, учитывая намерения Минска углубиться в сотрудничество с НАТО, возникают определённые опасения.