Механики-водители одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского ВМС ВСУ провели практические занятия по выполнению упражнений по вождению автомобильной техники.

«Во время проведения занятия по вождению военнослужащие имели возможность усовершенствовать приемы управления автомобилем при преодолении препятствий и заграждений. Морские пехотинцы тренировались в выполнении нормативов по вождению и технической подготовки. Подобные мероприятия дают возможность механикам-водителям повышать свой уровень обучаемости, формировать уверенность в своих действиях и воспитывать бережное отношение к военной техники», — отметил заместитель командира батальона морской пехоты по вооружению капитан Андрей Турас, передает flot2017.

Во время практических занятий механики-водители подразделения морской пехоты выполнили алгоритм действий перед выходом техники из парка боевых машин: порядок подготовки транспортного средства до выезда, оформление документации, организация и проведение инструктажа водителей и старших машин.

Фото: со страницы 36 ОБрМП ВМСУ