У Криму з пневмонією госпіталізовано більше 1000 людей
|12:40 27.03.2020
|Крым
У лікарнях окупованого Росією Криму перебувають більше тисячі людей, які захворіли на пневмонію.
Про це повідомив так званий "міністр охорони здоров'я Криму" Ігор Чемонданов, повідомляє Укрінформ.
"У нас госпіталізовані з ознаками ГРВІ 1447 осіб, а саме з пневмонією - 1039 осіб. Для Криму це колосальна кількість", сказав Чемоданов.
В Україні наразі виявили 196 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли. У світі з 531 684 випадків захворювання новим коронавірусом 24 054 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою.
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