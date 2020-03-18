У СІЗО-1 міста Ростов-на-Дону (РФ) хворих ув'язнених не ізолюють, а залишають без належного лікування в камері на 8 осіб, де від них заражаються інші.

Як пише Укрінформ, рро це після відвідання кримськотатарського активіста Сейрана Салієва розповів його адвокат Сіяр Паніч, повідомляє "Кримська солідарність".

"Стан здоров'я (Сейрана Салієва - ред.) покращився, температури немає, але, з його слів, у разі захворювання одного з в'язнів, а їх в камері 8 осіб, його не ізолюють, і після цього послідовно захворює на ці застудні захворювання вся камера. Належного лікування не надається, знімаються просто симптоми. Тому у в'язнів розвиваються ускладнення", - поінформував адвокат.

За його словами, попри карантин, адвокатів допускають у СІЗО. Паніч зустрівся із Салієвим 25 березня. Вони обговорили матеріали справи, перебіг судового розгляду та узгодили позиції в ході подальшого розгляду.

Сейран Салієв є фігурантом другої бахчисарайської групи у "справі Хізб ут-Тахрір". До арешту активно займався громадською діяльністю, був активістом "Кримської солідарності".

11 жовтня 2017 року Салієва затримали за обвинуваченням в участі в організації, яка визнана терористичною. Згодом йому також інкримінували заклики до тероризму та спробу насильницького захоплення влади.