В оккупированном Крыму все плановые операции и приемы у врачей отменены до улучшения ситуации с коронавирусом.

Об этом на заседании "оперативного штаба" по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сказала вице-премьер – министр труда и соцзащиты оккупированного Крыма Елена Романовская, пишут Новости Крыма.

«Прекращаются все плановые приемы и плановые операции. Наши больницы работают только на экстренную помощь. Как только пройдет пик эпидемии, мы проведем все операции и приемы», - заявила Елена Романовская.

Кроме того, она попросила граждан «не бежать в опустевшие поликлиники».

«Я прошу всех пожилых граждан не пользоваться тем, что у нас прекращены профосмотры и диспансеризация и, благодаря этому, освободились врачи поликлиник.

Медики, которые не задействованы в диспансеризации, перепрофилированы на работу на дому с теми, кому нужна экстренная помощь», - подчеркнула Елена Романовская.При этом Глава Республики Сергей Аксенов заявил, что в экстренных случаях врачи должны будут принять больного.

«Руководители поликлиник, если видят, что собираются в коридорах люди, должны предпринять какие-то меры, принять шаги, поставить на входе администратора и в экстренных случаях направлять к нужному специалисту, но избегать в коридоре скопления людей», - заявил Сергей Аксенов.