Компания Ares Shipyard построит 122 катера для Береговой охраны Турции
|11:40 27.03.2020
|Турция
Турецкая компания Ares Shipyard поставит 122 скоростных патрульных катера (FPB) для Береговой охраны Турции в рамках программы, которая в настоящее время находится на этапе утверждения проекта.
Планируется, что строительство катеров начнется во втором квартале 2020 года, пишет ЦАМТО.
Как сообщает Shephard, катер Ares-35 является новой разработкой, выполненной из композитных материалов. Катер оснащен двумя дизельными двигателями и водометными движителями, расчетная максимальная скорость – 35 узлов, дальность плавания – 160 морских миль.
По заявлению генерального директора Ares Shipyard Утку Аланка (Utku Alanc), проект представляет собой самый крупный заказ в истории компании и будет реализован в течение пяти лет.
Компания планирует передавать заказчику шесть катеров каждые два месяца. Они будут применяться для проведения поисково-спасательных операций и выполнения других задач, связанных с обеспечением безопасности в прибрежной зоне.
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