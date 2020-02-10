Турецкая компания Ares Shipyard поставит 122 скоростных патрульных катера (FPB) для Береговой охраны Турции в рамках программы, которая в настоящее время находится на этапе утверждения проекта.

Планируется, что строительство катеров начнется во втором квартале 2020 года, пишет ЦАМТО.

Как сообщает Shephard, катер Ares-35 является новой разработкой, выполненной из композитных материалов. Катер оснащен двумя дизельными двигателями и водометными движителями, расчетная максимальная скорость – 35 узлов, дальность плавания – 160 морских миль.

По заявлению генерального директора Ares Shipyard Утку Аланка (Utku Alanc), проект представляет собой самый крупный заказ в истории компании и будет реализован в течение пяти лет.

Компания планирует передавать заказчику шесть катеров каждые два месяца. Они будут применяться для проведения поисково-спасательных операций и выполнения других задач, связанных с обеспечением безопасности в прибрежной зоне.