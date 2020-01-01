Обвальное падение рубля, долговых рынков по всему миру и стреметительное укрепление доллара - нанесли опустошающий удар по золото-валютным резервам России.

С 13 по 20 марта объем ЗВР под управлением Центробанка сократился на 29,8 млрд долларов, отчитался регулятор в четверг. За неделю ЦБ лишился 5,1% от резервов, общий объем которых упал с 581 до 551,2 млрд долларов, пишет finanz.ru.

В среднем каждый рабочий день из резервов «испарялось» около 6 млрд долларов - сумма, которую статистика ЦБ не фиксировала даже во время кризиса 2014 года. Тогда максимальные потери ЗВР центробанк понес в период с 12 по 19 декабря - 15,7 млрд долларов.

Провал резервов стал рекордным с осени 2008 года. Тогда за недельный период с 17 по 24 октября ЦБ потерял 30,6 млрд долларов.

В отличие от кризиса 12-летней давности и "черного вторника" 2014 года, когда центробанк продавал резервы на бирже для поддержки курса рубля, на этот раз неудача подстерегла ЦБ на рынке форекс.

Сокращение произошло "под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки", объясняет сам регулятор в комментарии.

Банк России, напомним, начал «упреждающие» продажи валюты на бирже 10 марта, когда по курсу ударило 30-процентное падение цен на нефть. Объем операций, впрочем, был скромным - 3,6 млрд рублей день, то есть не более 50 млн долларов (по среднему курсу).

19 марта, когда доллар взлетел выше 80 рублей, а курс евро едва не пробил отметку 90, ЦБ увеличил интервенции вчетверо - до 13,6 млрд рублей в день (170 млн долларов). В сумме за отчетный период центробанк продал около 640 млн долларов.

Основной удар по ЗВР нанесло укрепление доллара. По последним доступным данным, в американской валюте ЦБ хранил 24,2% резервов, преимущественно на депозитах в иностранных банках. Портфель американских гособлигаций на 90 млрд долларов был распродан почти полностью в 2018 году на фоне прогнозов президента Владимира Путина о скором крахе американской валютной системы.

Основной инвестицией ЦБ стал евро (30,6% резервов). За отчетную неделю он упал на 4,4%, что принесло 7,8 млрд долларов убытка.

Золото, на которое приходится 19,1% ЗВР, подешевело на 6,1%. В результате 73 млн тройских унций в хранилищах центробанка обесценились на 6,7 млрд долларов.

2,7 млрд долларов ЦБ потерял на вложениях в британский фунт, 2,7 млрд долларов на японской иене и 0,8 млрд - на китайских юанях. Эти валюты составляют 6%, 13,2% и 3,7% от резервов.

Еще 0,6 млрд убытка принесли канадский и австралийский доллар. В сумме потери ЦБ на валютных курсах и золоте достигли 20 млрд долларов, свидетельствуют расчеты finanz.

Остаток - около 8-9 млрд долларов - центробанк мог потерять на обесценении долговых бумаг (46% от резервов, или 264 млрд долларов), где помимо надежных бондов облигаций Франции и Германии нашлось место для облигаций с кредитными рейтингом ниже «А» (7,2% от портфеля).