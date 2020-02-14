Одна из крупнейших гостиниц Тбилиси – пятизвездочная Sheraton Metechi Palace – будет переоборудована в карантинную зону.

Об этом сообщает Национальная администрация туризма, пишет Грузия.Online.

По информации ведомства, компания «Ракиа Джорджиа» безвозмездно согласилась выделить для карантинных целей все 200 номеров принадлежащего ей отеля в исторической части столицы.

Персонал Sheraton Metechi Palace уже прошел специальные тренинги и готов принимать лиц, которым эпидемиологи предписали режим карантина. Как правило, в течение двух недель в изоляции должны оставаться граждане, возвращающиеся из-за границы, либо те, кто контактировал с инфицированными коронавирусом.

«Очень важно, что добавляются гостиницы такого масштаба и важности. Существование большего числа карантинных зон в Грузии – один из важнейших механизмов в борьбе против COVID-19», - сказала глава администрации туризма Мариам Квривишвили. Она также поблагодарила владельцев, управляющих и сотрудников гостиницы, которые помогают создать комфортные условия карантина для граждан Грузии.

Национальная администрация туризма продолжает переговоры с владельцами гостиниц в разных частях страны для того, чтобы оборудовать новые карантинные зоны. Помимо размещения, ведомство также обеспечивает транспортировку и трехразовое питание для изолированных граждан. На сегодняшний день карантинные зоны созданы в 64 гостиницах. В общей сложности там размещены 4250 человек.