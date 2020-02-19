Президент Турции призвал участников G20 к экстренным мерам на фоне пандемии коронавируса
|10:40 27.03.2020
|Турция
Международное сообщество должно перейти к незамедлительным действиям, так же, как это было сделано во время мирового финансового кризиса.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам посвященного борьбе с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19) саммита лидеров стран G20 («Большая двадцатка»). В рамках мер по предотвращению распространения заболевания переговоры прошли в режиме видеоконференции, пишет Анадолу.
«Никто из нас не может себе позволить такую роскошь, как осуществление протекционистской и односторонней политики», - подчеркнул глава турецкого государства, комментируя сложившуюся из-за пандемии ситуацию в мире.
Президент Эрдоган также призвал мировое сообщество к «честной» борьбе с глобальным кризисом здравоохранения.
Он отметил, что все принимаемые странами меры по борьбе с коронавирусом должны соответствовать правилам ВОЗ и стимулировать международное сотрудничество.
Кроме того, турецкий лидер призвал страны G-20 делиться информацией относительно борьбы с пандемией коронавируса и диагностики заболевания.
Президент Турции указал, что пандемия коронавируса «еще раз продемонстрировала значимость духа сотрудничества и согласия в рамках G20». Он отметил важность «ответственности и сотрудничества в глобальном масштабе» на фоне распространения заболевания. При этом он констатировал, что «даже многие развитые страны испытывают серьезные трудности в борьбе с эпидемией».
Президент Эрдоган призвал страны G20 мобилизовать источники для оказания гуманитарной и финансовой помощи охваченным вооруженными конфликтами регионам и подверженным риску сообществам в связи пандемией коронавируса.
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