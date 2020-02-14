Маріупольський порт очікує заходу 13 суден після поліпшення погоди

10:20 27.03.2020   Украина

ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ММТП) очікує заходу під обробку 13 суден, які затримуються через несприятливі умови в акваторії Чорного і Азовського морів. 

Про це повідомила прес-служба держстивідора, пишуть Порти України.

«На теперішній час суден під обробкою в порту немає. Через негоду в акваторії Азовського і Чорного морів (північно-східного вітру до 18 м/с) в напрямку Маріупольського порту зараз 5 суден перебувають в очікуванні проходу Керч-Єнікальського каналу, а ще 8 — протоки Босфор. (…) Таким чином, після поліпшення погодних умов до Маріупольського порту очікується підхід близько 13 суден, що забезпечить його роботою в найближчий період», — ідеться у повідомленні.

Як зазначається, загальна кількість вантажу, яка повинна бути оброблена портом, на цих суднах становить близько 170 тис тонн.

Прес-служба поінформувала також, що станом на 08:00 26 березня ММТП обробив з початку місяця 324 тис. тонн вантажів.

ДП «ММТП» оперує причалами №1-18 Маріупольського морського порту. Держстивідор у 2019 році збільшив вантажообіг порівняно з 2018 роком на 8,8%, або на 467,3 тис тонн — до 5,77 млн тонн.

Маріупольський морський порт розташований у північно-західній частині Таганрозької затоки Азовського моря, в 14 милях від входу в затоку. Акваторія порту включає внутрішній і зовнішній рейди. Кількість вантажних причалів — 18, довжина вантажного причального фронту — 3,657 кілометра. Крім ДП «ММТП», в порту працює портовий оператор ТОВ «СТТ».



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