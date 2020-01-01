Абхазия планирует создать единое турпространство с Россией
|10:00 27.03.2020
|Абхазия
Власти непризнанной Абхазии намерены рассмотреть возможность интеграции в процесс создания единого туристического пространства с РФ на побережье Черного моря.
Об этом в интервью ТАСС сообщил избранный президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания.
"Мы намерены на эту тему говорить. И, конечно, мы останемся сами с собой с изученным опытом, если в реализации этой идеи нам не поможет российское государство. Уверен, оно поможет нам, потому как отдыхать у нас будут граждане России преимущественно. Это сблизит наши позиции. Мы заинтересованы в этом туристическом обмене", - сказал Бжания.
Он добавил, что интеграция в процесс создания единого туристического пространства на черноморском побережье станет стимулом и для развития инфраструктуры в Абхазии.
"Это хорошая идея, но ее практическая реализация потребует решения многих сопутствующих вопросов. Это режим работы на государственной границе, приведение в определенное качество транспортной инфраструктуры, чтобы людям было удобно и комфортно отдыхать и приезжать. Это создание новых мощностей для генерации электроэнергии, да и многое другое. Безусловно, это будет работать в целом на развитие экономики нашего государства, и мы попытаемся такой возможностью в обязательном порядке воспользоваться", - отметил собеседник агентства.
Оппозиционер, экс-глава Службы госбезопасности Абхазии 57-летний Аслан Бжания со второй попытки выиграл президентские выборы. В конце апреля он официально займет свой пост.
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