Абхазия планирует создать единое турпространство с Россией

10:00 27.03.2020   Абхазия

Власти непризнанной Абхазии намерены рассмотреть возможность интеграции в процесс создания единого туристического пространства с РФ на побережье Черного моря. 

Об этом в интервью ТАСС сообщил избранный президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания.

"Мы намерены на эту тему говорить. И, конечно, мы останемся сами с собой с изученным опытом, если в реализации этой идеи нам не поможет российское государство. Уверен, оно поможет нам, потому как отдыхать у нас будут граждане России преимущественно. Это сблизит наши позиции. Мы заинтересованы в этом туристическом обмене", - сказал Бжания.

Он добавил, что интеграция в процесс создания единого туристического пространства на черноморском побережье станет стимулом и для развития инфраструктуры в Абхазии.

"Это хорошая идея, но ее практическая реализация потребует решения многих сопутствующих вопросов. Это режим работы на государственной границе, приведение в определенное качество транспортной инфраструктуры, чтобы людям было удобно и комфортно отдыхать и приезжать. Это создание новых мощностей для генерации электроэнергии, да и многое другое. Безусловно, это будет работать в целом на развитие экономики нашего государства, и мы попытаемся такой возможностью в обязательном порядке воспользоваться", - отметил собеседник агентства.

Оппозиционер, экс-глава Службы госбезопасности Абхазии 57-летний Аслан Бжания со второй попытки выиграл президентские выборы. В конце апреля он официально займет свой пост.



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